Brouwer Jupiler en Hertog Jan verkocht meer en duurder bier

Bierbrouwer Anheuser-Busch InBev heeft vorig jaar meer bier verkocht dan in 2020. In het laatste kwart viel de groei, door onder meer nieuwe coronamaatregelen in verschillende Europese landen, wel wat tegen. Het bier en de andere dranken die aan de man werden gebracht waren bovendien wat duurder, want de omzet groeide harder dan het verkochte volume.