Moskou: luchtverdediging en luchtmacht Oekraïne uitgeschakeld

Rusland stelt dat de Oekraïense luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die Rusland donderdag is begonnen. Het voornaamste doel op de grond lijkt vooralsnog te zijn Oost-Oekraïne in handen te krijgen. In de oostelijke provincie Loehansk rukken Russische militairen op. Ooggetuigen spreken van tal van gesneuvelde Oekraïense militairen.

De Oekraïense generale staf maakt melding van beschietingen in het oosten en bombardementen van meerdere vliegvelden in heel het land. Berichten over Russische aanvallen op Odessa zijn volgens de staf onjuist: ‘de situatie in Odessa is onder controle’. Er zouden in Oost-Oekraïne vijf Russische vliegtuigen en een helikopter zijn neergehaald, maar Moskou spreekt dat tegen.