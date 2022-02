ForFarmers merkt prijsdruk en vreest impact conflict Oekraïne

De oplopende prijzen voor grondstoffen en energie zorgen voor hoofdbrekens bij voederbedrijf ForFarmers. De onderneming had het vorig jaar lastig om de hogere kosten volledig doorberekend te krijgen waardoor de winstmarge onder druk stond. Wat daarbij meespeelde is dat het voor boeren sowieso lastiger is geworden om te ondernemen. Ook dierziektes, zoals de rondwarende vogelgriep, spelen daar een rol in. Het bedrijf verwacht ook dat de grondstof- en energieprijzen hoog blijven, mede gezien de ‘zorgwekkende politieke situatie’ rondom Rusland en Oekraïne.

ForFarmers sloot 2021 af met een omzet van bijna 2,7 miljard euro. Dat was 13,5 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij werden de opbrengsten vooruit geholpen door overnames en hogere prijzen. Dat was vooral in Nederland en België het geval. In Duitsland en Polen gingen de zaken ook beter, geholpen ook door hogere afzetprijzen. In het Verenigd Koninkrijk werd minder verkocht. Qua volume zag ForFarmers de totale afzet dalen tot 9,7 miljoen ton. Die daling kwam vrijwel volledig op het conto van de Britten. Mengvoer, het belangrijkste product van ForFarmers, werd wel ietsje meer verkocht.

De winst van het bedrijf zakte met ruim een derde tot 33,4 miljoen euro. Volgens topman Yoram Knoop, die in april vertrekt bij het bedrijf, zullen de marges ook dit jaar onder druk blijven staan. Vooral in de eerste helft van het jaar zal het bedrijfsresultaat op jaarbasis flink lager uitvallen, voorspelt hij. Het bedrijf gaat ook zijn eigen strategie evalueren en waar nodig aanscherpen. De uitkomsten daarvan worden in de loop van het jaar bekend.