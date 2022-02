Aziatische beurzen onderuit na Russische invasie Oekraïne

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag hard onderuit. Beleggers deden hun aandelen van de hand en zochten veiligere havens op zoals bijvoorbeeld goud in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Volgens Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, is Rusland ‘een volledige oorlog’ begonnen en voert het aanvallen uit op steden in het land.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak van een voorgekookte oorlog door Rusland, die niet is uitgelokt en ongerechtvaardigd is. De Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen volgens Biden afrekenen met Rusland vanwege de ‘nodeloze agressie’ tegen Oekraïne en ‘verdere consequenties’ voor Rusland bekendmaken.

De olieprijzen schoten omhoog door de Russische aanval. Brentolie werd 5 procent duurder op 101,73 dollar per vat en kostte voor het eerst sinds 2004 meer dan 100 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg ook 5 procent tot 96,72 dollar.

Olie

Rusland is een grote olieproducent en handelaren vrezen voor een verstoring van de Russische olieleveringen door mogelijke sancties van het Westen. Het aanbod op de oliemarkt is al krap vanwege de lage productie van oliekartel OPEC en bondgenoten, terwijl de vraag groot is vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis.

De goudprijs bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar. Het edelmetaal werd 1,7 procent duurder op 1944,10 dollar per troy ounce, of 31,1 gram.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, sloot de Nikkei 1,8 procent lager op 25.970,82 punten. De Japanse oliebedrijven profiteerden van de sterke stijging van de olieprijzen. Olieproducent Inpex dikte 6 procent aan. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 3 procent kwijt en de All Ordinaries in Sydney zakte 3 procent. De Kospi in Seoul verloor 2,7 procent en de beurs in Shanghai daalde 1,5 procent.