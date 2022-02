Handel op aandelenbeurs van Moskou opgeschort

De handel op de aandelenbeurs in Moskou is donderdag opgeschort. Dat gebeurde een paar uur nadat de Russische president Vladimir Poetin een militaire operatie in Oekraïne aankondigde. Ook in Sint-Petersburg wordt voorlopig niet gehandeld.

‘De handel op alle markten is opgeschort. Een hervatting zal later worden aangekondigd’, aldus de beurs in een verklaring op de eigen website. Zowel voor het indienen van orders als het sluiten van contracten in alle handelsvormen geldt momenteel een verbod.