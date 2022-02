Olie fors duurder na Russische invasie Oekraïne, bitcoin zakt

De olieprijzen zijn donderdag gestegen na de Russische invasie in Oekraïne. Ook de prijs van goud, dat in onrustige tijden als een veilige haven wordt gezien, zat flink in de lift. Risicovolle beleggingen zoals de cryptomunten bitcoin en ethereum gingen daarentegen onderuit.

De Russische president Vladimir Poetin is volgens Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, ‘een volledige oorlog tegen ons begonnen’. Rusland voert volgens de minister momenteel aanvallen uit op ‘vredige steden’ in Oekraïne.

De vrees dat door het conflict de Russische olieleveringen geraakt zullen worden door mogelijke sancties stuwde de prijs voor Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, met dik 5 procent naar 102 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds 2004 dat voor Brentolie meer dan 100 dollar per vat moet worden betaald. Een vat Amerikaanse olie werd ook 5 procent duurder op 96,86 dollar.

Grootste leverancier

Rusland behoort tot de grootste olieleveranciers ter wereld. Als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou zouden de olieleveringen verstoord kunnen raken. Ook is Rusland een zeer belangrijke gasleverancier. De Amerikaanse president Joe Biden liet al weten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen afrekenen met Rusland vanwege de ‘nodeloze agressie’ tegen Oekraïne en ‘verdere consequenties’ voor Rusland bekend zullen maken.

Ook op metaalprijzen had de inval forse invloed. Aluminium was op de Londense beurs voor metalen nog nooit zo duur als donderdagochtend. De goudprijs bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar. Het edelmetaal werd 1,8 procent duurder op 1944,70 dollar per troy ounce, of 31,1 gram. Ook andere edelmetalen als zilver en platinum werden duurder. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte 8,5 procent in waarde tot zo’n 34.400 dollar. Ethereum kelderde 12 procent tot zo’n 2300 dollar.