Interfax: pro-Russische rebellen in gevecht met leger Oekraïne

Pro-Russische separatisten in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben naar verluidt grootscheepse bombardementen uitgevoerd op het Oekraïense regeringsleger. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op basis van een woordvoerder van de rebellen.

Ook zouden volgens Interfax de separatisten in de naastgelegen regio Loehansk onder andere een offensief zijn begonnen bij de plaats Sjchastia, die in handen is van de Oekraïense regering.