Boris Johnson ‘geschokt door gruwelijke gebeurtenissen Oekraïne’

‘Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en ik heb met president Zelenski gesproken om de volgende stappen te bespreken.’ Dat zei premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk in reactie op de gebeurtenissen in Oekraïne.

Volgens Johnson heeft de Russische president Poetin ‘een pad van bloedvergieten en vernietiging gekozen door deze niet-uitgelokte aanval op Oekraïne te lanceren. Het VK en onze bondgenoten zullen resoluut reageren’.

Donderdag lanceerde Rusland een grootscheepse aanval op buurland Oekraïne.