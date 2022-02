NAVO-chef noemt aanval op Oekraïne roekeloos

NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft de ‘roekeloze Russische aanval op Oekraïne’ sterk veroordeeld. Hij zei in een verklaring dat NAVO-bondgenoten zullen vergaderen over de mogelijke gevolgen van Ruslands ‘agressieve daden’. Hij zei verder achter de bevolking van Oekraïne te staan in ‘deze verschrikkelijke tijd’.