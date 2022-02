Rutte veroordeelt Russische aanval op Oekraïne ‘ten scherpste’

De premier en de meest betrokken ministers komen in de ochtend bij elkaar voor spoedoverleg.

‘We staan in nauw overleg met EU/NAVO en andere bondgenoten’, twittert Rutte. Later op de dag reist hij af naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top over het conflict met Rusland. Ook de Tweede Kamer overlegt over de situatie in Oekraïne.