Getuigen: zeker vijf explosies gehoord in Oekraïense stad Donetsk

Getuigen melden aan persbureau Reuters dat in de stad Donetsk in het oosten van Oekraïne zeker vijf explosies zijn gehoord in de nacht van woensdag op donderdag. Ook zouden er zeker vier militaire voertuigen te zien zijn geweest.

Het nieuws, dat niet kan worden bevestigd door andere media, komt enkele uren nadat de leiders van de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk de Russische president Vladimir Poetin om militaire hulp hebben gevraagd om ‘te strijden tegen het Oekraïense regeringsleger’.