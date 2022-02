VS: Rusland klaar voor inval, precieze plaats en tijd onduidelijk

Rusland is klaar voor een inval in Oekraïne, melden Amerikaanse autoriteiten woensdag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt in een interview met NBC News dat ‘alles op zijn plaats lijkt te staan’. De ‘precieze plaats en tijd’ van een inval zijn volgens hem echter nog onduidelijk.

Ook volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is het Russische leger ‘gevechtsklaar’. Woordvoerder van het Pentagon, John Kirby, vertelt aan onder meer The New York Times dat ‘ze klaar zijn en elk moment kunnen aanvallen’. Hij waarschuwt daarbij voor ‘significante militaire slagkracht’.