Spoedvergadering VN-Veiligheidsraad om Oekraïne

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in de nacht van woensdag op donderdag nog bijeen in een spoedzitting om de situatie in Oekraïne te bespreken. Diplomaten melden aan buitenlandse persbureaus dat de vergadering waarschijnlijk om 03.30 uur (Nederlandse tijd) begint. Het is de tweede keer in drie dagen tijd dat de VN-Veiligheidsraad in een spoedzitting bijeen wordt geroepen.