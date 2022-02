Donetsk en Loehansk vragen Poetin om hulp tegen Oekraïens leger

De pro-Russische separatisten doen een beroep op de pas ondertekende ‘vriendschapsverdragen’ tussen de republiekjes en Rusland. Die geven Moskou de mogelijkheid militair actief te worden in het oosten van Oekraïne. Het is niet duidelijk of Poetin al heeft gereageerd op het verzoek.

Poetin erkende de afvallige regio’s maandag als onafhankelijke staten. De separatisten vechten in dat gebied al bijna acht jaar tegen het leger van de regering in Kiev. De president maakte kort na de erkenning bekend militairen die kant op te sturen om ‘de vrede te handhaven’. Er zijn nog altijd geen details bekend over die missie.

Het conflict in Oost-Oekraïne is vorige week opgelaaid na maanden van relatieve rust. De rebellen beschuldigen Oekraïense soldaten onder meer van dodelijke aanvallen op burgers. Het leger ontkent dat. In het verzoek aan Poetin schrijven de rebellenleiders dat ‘de acties van Kiev getuigen van onwil om de oorlog te beëindigen’. Het Westen vreest dat Rusland het buurland met veel militairen zal binnenvallen.