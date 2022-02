Bloomberg: VS willen oliereserves aanspreken vanwege hoge prijs

De Verenigde Staten overwegen hun strategische oliereserves opnieuw aan te spreken om een stijging van de prijzen tegen te gaan, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De olieprijzen lopen hard op als gevolg van spanningen in Oekraïne.

Er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen, maar binnen de regering-Biden zouden stevige gesprekken worden gevoerd. Het gaat daarbij onder meer over mogelijke richtprijzen en hoe het vrijgeven van reserves met andere landen kan worden gecoördineerd. Er zou gewerkt worden aan modellen om de omvang en reikwijdte van een dergelijke stap te bepalen.

Het ministerie van Energie weigerde tegen Bloomberg commentaar te geven. Vertegenwoordigers van het Witte Huis en de Nationale Veiligheidsraad in de VS reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Olieprijzen

Het Witte Huis gaf in november toestemming voor het vrijgeven van 50 miljoen vaten ruwe olie uit de reserves. Destijds was afgesproken om samen met India, Japan, Zuid-Korea en China de stijgende olieprijzen tegen te gaan. Dat gebeurde op het moment dat de economieën zich herstelden van de pandemie.

President Joe Biden staat ook onder druk om de kosten voor Amerikaanse consumenten omlaag te krijgen. De hoge inflatie in de VS raakt aan de populariteit van de president.

Verschillende kenners verwachten dat de olieprijzen boven de 100 dollar per vat stijgen en mogelijk zelfs tot 110 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte woensdag bij het slot van Wall Street 91,90 dollar, een fractie minder dan een dag eerder. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 96,70 dollar per vat.