Duitsland komt burger tegemoet wegens stijgende energieprijzen

Duitsland komt met maatregelen om de gevolgen van de stijgende energierekening voor huishoudens te verlichten. De regering stemde woensdag in met een pakket waarmee miljarden euro’s zijn gemoeid.

Belangrijk onderdeel van de afspraken is de intrekking per 1 juli van een toeslag op energie waarmee de overstap naar hernieuwbare elektriciteit deels zou worden bekostigd. Met deze maatregel alleen al is 6,6 miljard euro gemoeid.

De coalitiepartijen kwamen ook overeen de fiscale aftrekpost woon- werkverkeer te verruimen om de stijgende brandstofprijzen voor forensen te compenseren. Ook wordt het minimumbedrag waarop geen inkomstenbelasting wordt geheven verhoogd van 1000 naar 1200 euro.

Voor ouders met een laag inkomen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, heeft de coalitie ingestemd met een speciale betaling van 20 euro per kind per maand, met ingang van 1 juli. Mensen met een uitkering krijgen ook eenmalig 100 euro.