Gebouwen Berlijn en Parijs verlicht in kleuren Oekraïense vlag

Berlijn en Parijs hebben woensdagavond twee historische gebouwen verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag. Het gaat om de Brandenburger Tor in het centrum van de Duitse hoofdstad en het stadhuis van Parijs. Met de actie wordt steun aan het Oost-Europese land betuigd.

‘We tonen onze solidariteit met de bevolking van Oekraïne, de vele Berlijners met Oekraïense roots, maar ook met de vele Russen die vrede willen in Rusland en Oekraïne’, zei Franziska Giffey, burgemeester van Berlijn. Volgens Parijs toont de gezamenlijk actie onder meer de noodzaak aan van ‘de solidariteit en eenheid die Europa moet tonen in het conflict, terwijl oorlog ons continent bedreigt’.

De spanningen in Oekraïne zijn opgelopen nadat Rusland de onafhankelijkheid had erkend van twee afvallige zelfverklaarde volksrepublieken in het oosten van het land. De separatisten in de Donbas-regio vechten sinds 2014 tegen het Oekraïense regeringsleger.