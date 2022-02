België stuurt militaire hulp naar Oekraïne

Onze zuiderburen leveren tevens humanitaire hulp in de vorm van kookapparatuur en hygiënekits voor de bevolking. Militairen en burgers uit Oekraïne die gewond raken, kunnen worden overgebracht naar een militair ziekenhuis in België voor eerste hulp. Daarna worden ze mogelijk in gewone hospitalen verzorgd.

De situatie rond Oekraïne is zeer ernstig, waarschuwde De Croo. ‘Rusland erkent het bestaan van Oekraïne als onafhankelijke staat niet meer. Moskou keert terug naar de logica van voor de Tweede Wereldoorlog, en dan kom je heel snel in een situatie met heel veel bloedvergieten’, aldus de minister-president. ‘We moeten er ons bewust van zijn dat het wel eens het somberste scenario kan worden: een massieve inval met een massieve hoeveelheid troepen die de opmars inzetten richting Kiev.’

België gaat ook ‘op zeer korte termijn meerdere honderden troepen mobiliseren’ met capaciteit ter land, ter zee en in de lucht om de NAVO-afspraken na te komen, kondigde minister van Defensie Ludivine Dedonder aan. Binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie wordt een aanval op één van de leden beschouwd als een aanval op alle landen. Oekraïne is echter geen NAVO-lidstaat.

België volgt met de voorgenomen militaire hulp het voorbeeld van onder andere Nederland. Vorige week heeft het kabinet besloten onder meer scherpschuttersgeweren met munitie, radarapparatuur en scherfvesten aan Oekraïne te leveren. De Tweede Kamer moet hierover nog debatteren, maar er is wel een meerderheid voor wapenhulp. Andere landen hebben al militaire hulp naar Kiev gestuurd.