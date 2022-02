KNVB neemt bevindingen Goffert mee in overleg met clubs

Voetbalbond KNVB zegt binnenkort een bijeenkomst te beleggen met de clubs uit het betaalde voetbal over de veiligheid in de stadions. Dit meldt de bond in een reactie op het onderzoek dat ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV deed naar aanleiding van het instorten van een tribune, vorig jaar in het Goffertstadion van NEC. De onderzoekers concluderen dat de norm voor piekbelasting die in het geldende Bouwbesluit voor voetbalstadions is vastgelegd, te laag is.