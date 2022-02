FVD-leider Baudet weigert neveninkomsten bekend te maken

Voor Kamerleden geldt een gedragscode, waarin onder meer is vastgelegd dat zij extra inkomsten en giften moeten melden. Dat moet belangenverstrengeling of de schijn daarvan voorkomen.

"Als mensen hem niet vertrouwen dan moeten zij vooral niet op hem stemmen", vindt Baudet volgens zijn woordvoerster. Ook laat hij bij wijze van grap weten dat hij "uitziet naar een maand vakantie van het parlementaire werk als dit betekent dat hij zou worden geschorst". Kamerleden die de code overtreden, kunnen een sanctie opgelegd krijgen. Dat kan een aanwijzing zijn, een berisping of een schorsing van ten hoogste maand. Dat betekent dat een betrokkene niet mag meedoen aan debatten, maar wel aan stemmingen.

Boeken

NU.nl meldde eerder dat Baudet vorig jaar 85.000 euro heeft verdiend met de verkoop van zijn boeken. Maar er staat niets vermeld in het openbare register van de Tweede Kamer. Het College van onderzoek integriteit, dat sinds april 2021 controleert of de gedragscode wordt nageleefd, onderzocht een klacht die een burger had ingediend over het niet registreren van neveninkomsten.

Het onafhankelijke college meldt vanwege de vertrouwelijkheid geen namen in zijn eerste jaarverslag, dat eerder deze week verscheen. Wel staat er dat het onderzoek naar het niet registreren van nevenfuncties nog niet is afgerond. Ook staat er dat het college van "enkele Kamerleden niet de medewerking aan zijn onderzoek heeft gekregen die van hen mocht worden verwacht".

Privacy

Baudet bevestigt dat het om hem gaat, omdat hij laat weten dat hij niet wil meewerken aan "zo'n onderzoek", omdat dit een "vergaande inbreuk maakt op de privacy en vrijheid van parlementariërs". Ook zegt zijn woordvoerster dat "Baudet zich uiteraard aan de wet houdt en over zijn inkomsten net als iedereen keurig belasting betaalt".

In het openbare register worden ook de kleinste zaken gemeld. Opvallend is dat sommige Kamerleden lange lijsten onder hun naam hebben staan en bij anderen geen enkele gift staat. Alle vijf Kamerleden van Forum voor Democratie horen bij die laatste categorie.