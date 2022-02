Nederlandse ondernemers bezorgd over escalatie conflict Oekraïne

Onder ondernemers in Nederland leven grote zorgen over de dreigende escalatie van het conflict in Oekraïne. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn onder andere bezorgd voor de paar honderd Nederlandse bedrijven die actief zijn in Oekraïne. Maar ook heeft het conflict mogelijk gevolgen voor de aanvoer van goederen of de prijs van energie.