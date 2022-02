EU-commissaris: techreuzen verkiezen boete boven naleven regels

Verschillende Amerikaanse techbedrijven betalen liever een boete dan dat ze zich aan de antitrustregels houden. Dat zei EU-commissaris Margrethe Vestager die zich onder andere bezighoudt met mededinging en ook hoofd digitale communicatie is. De Deense wees daarbij als voorbeeld op de kwestie tussen de Nederlandse marktautoriteit ACM die in conflict is met Apple over de voorwaarden voor datingapps.

De ACM eiste vorig jaar dat Apple naast het eigen betalingssysteem ook andere betalingsmethoden toelaat voor datingapps zoals Tinder, Lexa, Bumble en Happn. De daarvoor gestelde deadline was in januari. Tot op heden weigert het techbedrijf met nieuwe voorstellen te komen om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen. Het totaalbedrag van de dwangsom die Apple moet betalen is inmiddels opgelopen tot 25 miljoen euro.

Volgens Vestager kan het zijn dat andere bedrijven het gedrag van Apple gaan kopiëren. ‘Sommige poortwachters kunnen in de verleiding komen om tijd te rekken of te proberen de regels te omzeilen’, zei ze in een online toespraak bij een Amerikaanse prijsuitreiking.

Digital Markets Act

‘Het gedrag van Apple in Nederland dezer dagen kan daar een voorbeeld van zijn. Zoals wij het begrijpen, geeft Apple in wezen de voorkeur aan het betalen van periodieke boetes, in plaats van te voldoen aan een besluit van de Nederlandse mededingingsautoriteit over de voorwaarden voor toegang van derden tot zijn App Store.’

Apple wees in een reactie op het eerste statement over de kwestie. Eerder gaf het techbedrijf aan dat het de opgelegde wijzigingen moet doorvoeren om aan zijn wettelijke verplichtingen in Nederland te voldoen en tegelijkertijd gebruikers te beschermen tegen verhoogde risico’s.

Vestager heeft een stevig pakket regels in het vooruitzicht gesteld voor techbedrijven, de zogenaamde Digital Markets Act. Deze is gericht tegen bedrijven met een grote marktmacht als Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft en zou volgend jaar van kracht kunnen worden.