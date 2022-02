Rechter: Staat moet meer doen om toeslagenouder te helpen

De Staat moet meer doen om Roger Derikx, een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire, te helpen. Dit heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een kort geding van de man, die problematische schulden heeft en daardoor zijn huis dreigt kwijt te raken. De schuldeiser heeft beslag laten leggen op zijn inkomen.

De Staat moet van de rechter contact opnemen met de schuldeiser ‘om na te gaan of uitstel mogelijk is’. Als dit niet werkt, kan de Staat volgens de rechter ‘desgewenst bemiddelen bij de toegang tot de schuldhulpverlening van de gemeente’.

De ex-partner van Derikx was degene die, toen de twee nog getrouwd waren, de toeslagen heeft aangevraagd. Het herstel gaat dan ook via haar. Voor ex-partners zoals Derikx, die met schulden als gevolg van de toeslagenaffaire kampen, is vorig jaar een aparte herstelregeling voorgesteld. Deze ligt echter nog ter bespreking in de Tweede Kamer. In de tussentijd blijven de schuldeisers aankloppen bij Derikx.

De advocaat van Derikx had de rechter eerder deze maand om tijdelijk uitstel van betaling van de schulden gevraagd. Dit in afwachting van de uiteindelijke regeling voor ex-partners. Dit wees de rechter woensdag echter af, omdat de Staat ‘bij gebrek aan een wettelijke regeling’ niet kan worden verplicht om zo’n zogeheten moratorium op te leggen. Derikx laat via zijn advocaten weten het ‘onjuist’ te vinden dat de Staat geen zwaardere zorgplicht krijgt opgelegd van de rechter. ‘Tegelijkertijd is hij blij dat de Staat wel in actie moet komen voor hem en andere ex-partners die met incassomaatregelen worden geconfronteerd. Hij beraadt zich nog op vervolgstappen’, aldus zijn advocaten.

De Staat zei eerder ‘begrip te hebben’ voor de situatie van Derikx, maar wees erop dat het meer duidelijkheid wilde over de aard van de schulden van de man. In een reactie op het vonnis stelt de woordvoerder van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) zich ‘te zullen inspannen om te bemiddelen’ en dat er hard wordt gewerkt aan de regeling voor ex-partners.