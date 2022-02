Transporteurs gewezen op mogelijke problemen in Oekraïne

Transporteurs die ondanks het negatief reisadvies dat momenteel geldt voor Oekraïne toch naar dat land rijden, moeten beducht zijn voor een groot aantal risico’s. Transport en Logistiek Nederland (TLN) adviseert ondernemers goed na te gaan of transporten noodzakelijk zijn, en zo niet om de reis uit te stellen. Verder zouden ook de verzekeringsvoorwaarden goed bekeken moeten worden, zeker als het gaat over de dekking met betrekking tot de aansprakelijkheid.

TLN legt uit dat sinds half februari het reisadvies voor heel Oekraïne op negatief staat vanwege de dreigende situatie in het land. Het ministerie stelt dat als je toch naar Oekraïne gaat, dit je eigen verantwoordelijkheid is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan je niet of waarschijnlijk niet helpen als je in de problemen komt.

De brancheorganisatie adviseert leden in verband met de situatie in Oekraïne onder andere vooraf contact op te nemen met de opdrachtgever en ontvanger over de mogelijke risico’s en hoe te handelen in geval van vertraging. Verder moet gecheckt worden of grensovergangen open zijn. Ook doen transporteurs er volgens TLN verstandig aan in de overeenkomst met de opdrachtgever na te gaan wat er is afgesproken over oorlog, oproep, gewapende conflicten en soortgelijke zaken.

TLN wijst erop dat de situatie in het land snel kan veranderen. Chauffeurs moeten daarom de media goed in de gaten houden, ook omdat niet zeker is of het conflict over de rest van Oekraïne zal uitbreiden.