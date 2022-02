Duits onderzoeksinstituut: energie-embargo treft Rusland harder

Het IfW onderzocht met welke maatregelen Rusland het hardst zou worden geraakt. Het stopzetten van de gasstromen zou zorgen voor een daling van de Russische economische productie met iets minder dan 3 procent. Als de oliehandel zou worden stilgelegd zou dat voor Rusland een daling met 1 procent betekenen. ‘Voor Duitsland en de EU zou de economische schade in beide gevallen uiterst gering zijn’, aldus IfW. Volgens het instituut maakt het daarbij niet uit of de EU een invoerembargo oplegt of dat Rusland besluit een leveringsembargo op te leggen.

In het geval van een handelsstop voor gas zou het Duitse bruto binnenlands product volgens het IfW zelfs licht stijgen met 0,1 procent. De reden voor de plus is dat westerse bondgenoten in het gat dat Rusland laat zouden springen. ‘En daar is Duitsland bijzonder concurrerend’, aldus het instituut. ‘In het geval van een gasembargo zou Duitsland een kostenvoordeel hebben, bijvoorbeeld bij de energie-intensieve productie of verwerking van metalen, omdat zijn energiemix slechts voor een relatief klein deel uit Russisch gas bestaat’.

Volgens berekeningen van het IfW zou een handelsembargo voor olie leiden tot een daling van de economische productie met 1,2 procent voor Rusland, maar slechts met 0,1 procent voor Duitsland en de EU. Het instituut schat de macro-economische gevolgen van een embargo op machines en machineonderdelen en op voertuigen en auto-onderdelen lager in. Hierdoor zou de Russische economie met respectievelijk 0,5 en 0,3 procent krimpen. Ook hier schat het IfW de gevolgen voor de economische prestaties van Duitsland en de EU als minimaal in.