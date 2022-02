Kabinet bekijkt of winst energieproducent extra kan worden belast

Het kabinet gaat bekijken of er extra belasting geheven kan worden over de extra winsten die energieproducenten momenteel maken door de hoge gasprijs. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft dat toegezegd aan de Tweede Kamer. Het idee is dat de opbrengst kan worden gebruikt voor steun aan kwetsbare huishoudens die moeite hebben hun sterk gestegen energierekening te betalen.