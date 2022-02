Kamer voert donderdag nog debat over situatie in Oekraïne

De Tweede Kamer wil nog deze week in debat over de situatie in Oekraïne. De Kamer had dinsdag al besloten dat er een debat zou komen, maar een datum was daarvoor nog niet vastgesteld. D66, de PvdA en CDA stelden voor het debat nog deze week te voeren, en een grote Kamermeerderheid was het daarmee eens.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die met het voorstel kwam om snel een debat te houden, heeft het kabinet gevraagd om nog voor het debat een brief te sturen met meer informatie, en ook meteen te laten weten wie er namens het kabinet aanwezig zal zijn. De VVD noemde het ‘logisch’ als zowel minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken als minister-president Mark Rutte erbij is.

De verwachting is dat het debat in de plaats komt van een debat over de omgangsvormen in het parlement, dat voor donderdagmiddag gepland staat. Een besluit daarover is nog niet genomen. SP’er Jasper van Dijk stelde voor dat dat debat over de omgangsvormen helemaal geschrapt zou kunnen worden, maar zover is de Kamer nog niet gegaan. Duidelijk was wel dat de PVV en Forum voor Democratie er niet aan zouden deelnemen. Leden van die twee partijen gaven met omstreden uitspraken en gedragingen mede aanleiding voor dit debat.

Donderdag is de laatste vergaderdag voor het Voorjaarsreces.