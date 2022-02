Rusland zint op wraak na Amerikaanse sancties

De regering in Moskou komt met een ‘krachtige’ en ‘pijnlijke’ reactie op de Amerikaanse sancties tegen Rusland. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de Amerikaanse strafmaatregelen ‘contraproductief’ en dus schadelijk voor de Verenigde Staten zelf.

De Amerikaanse president Joe Biden had een dag eerder de eerste maatregelen aangekondigd na het Russische besluit de afvallige pro-Russische regio’s Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne te erkennen en zogenoemde vredestroepen die kant op te sturen. Volgens Biden is daarmee de invasie van Oekraïne begonnen.

De Amerikaanse sancties zijn gericht tegen twee grote banken, Russische handelaren en aanhangers van de Russische president Vladimir Poetin en zijn familie. Ook wordt Amerikaanse banken verboden in Russische staatsobligaties te handelen zodat de toegang van Rusland tot westerse kapitaalmarkten wordt afgesneden. Bij een verdere escalatie zullen ook meer maatregelen volgen.