‘Nazorgbus’ op Leidseplein na gijzeling in Apple Store

Op het Leidseplein in Amsterdam komt woensdag vanaf 13.00 uur een zogenoemde nazorgbus te staan naar aanleiding van de gijzeling dinsdagavond bij de Apple Store, gelegen aan dat plein. De bus staat er in het kader van nazorg voor mensen die de gijzeling van dichtbij hebben gezien, zoals buurtbewoners.

Bij de bus zullen mensen van de gemeente, politie en twee mensen van Slachtofferhulp aanwezig zijn. ‘Voor hen die angstig zijn geworden door hetgeen in hun woonomgeving is gebeurd, of er op een andere manier last van heeft.’

Dinsdag heeft een 27-jarige gewapende man uit Amsterdam urenlang een man, waarschijnlijk een klant van de Apple Store, onder schot gehouden in de winkel. De gijzelnemer zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen en 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleiding uit het pand hebben geëist. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuil hielden konden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid worden gebracht, van hen bleken vier zich schuil te hebben gehouden in een kast. Aan deze mensen is direct na afloop ook slachtofferhulp aangeboden.

Zware verwondingen

Rond 22.30 uur kwam er een einde aan de gijzeling nadat de gegijzelde man wist te ontkomen. De verdachte werd buiten aangereden door een politieauto en is daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De nazorgbus zal woensdag tot 20.00 uur op het plein staan. Met slachtofferhulp kan ook direct contact opgenomen worden via het telefoonnummer 0900-0101.