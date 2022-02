Geen compensatie voor UPS om onterechte blokkade op overname TNT

UPS krijgt geen miljardenschadevergoeding van de Europese Commissie voor het dwarsbomen van de overname van TNT Express. De commissie heeft wel fouten gemaakt, maar het is niet gezegd dat UPS daardoor is geschaad, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het Amerikaanse UPS wilde de Nederlandse pakketvervoerder in 2013 voor 5,2 miljard euro inlijven, maar stuitte op het veto van de commissie. UPS zag daarop van de koop af, waarop concurrent FedEx er uiteindelijk met TNT vandoor ging. Toen de Europese rechter vervolgens concludeerde dat het dagelijks bestuur van de EU UPS ten onrechte de weg had versperd, eiste UPS een schadevergoeding van 1,7 miljard euro.

Dat de Brusselse afwijzing rammelde, betekent niet dat de overname anders wel was goedgekeurd, stelt het Europees hof. UPS kan de commissie ook moeilijk aansprakelijk stellen voor de boete die het bedrijf aan TNT moest betalen voor het afketsen van de koop. Die afspraken had het bedrijf nu eenmaal zelf gemaakt. Het Luxemburgse hof is daardoor niet overtuigd dat de fouten van de commissie ‘de beslissende oorzaak’ zijn van de schade die de Amerikanen hebben geleden.