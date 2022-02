Waaghals op woningmarkt laat hypotheekgarantie vaker links liggen

De NHG springt in als een huizenbezitter met die garantie zijn hypotheek niet meer kan betalen. Zo garandeert NHG bij een gedwongen verkoop dat hypotheekverstrekkers hun geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. Dat drukt ook vaak het hypotheektarief, omdat de bank minder risico loopt.

Het aantal afgegeven garanties op hypotheken voor de aankoop van een huis daalde met 27 procent ten opzichte het vierde kwartaal van 2020. Dat is voor een groot deel te verklaren door de gestegen huizenprijzen, want NHG was vorig jaar slechts mogelijk voor aankoopbedragen tot 325.000 euro, of 376.000 euro als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd. Maar ook bij de aankopen van woningen onder die kostengrens verloor NHG marktaandeel.

Geen garanties

Volgens Bjorn Jonkergouw, bij NHG verantwoordelijk voor risicobeheersing, kunnen kwetsbare groepen huizenkopers nu geen garanties krijgen omdat ze meer risico’s nemen bij de aankoop van een huis. De voorwaarden die NHG stelt vinden ze dan vaak te beperkend, verklaart hij. Een van de beperkingen is dat de garanties niet worden gegeven bij aflossingsvrije hypotheken.

Er is nog een reden voor het gekrompen aandeel woningaankopen met NHG-garantie onder de 325.000 euro. In die prijsklasse slaan beleggers vaker toe en zij kunnen geen aanspraak maken op de hypotheekgaranties. Overigens is NHG almaar minder geld kwijt aan verliesdeclaraties, mede door de sterk gestegen huizenprijzen.