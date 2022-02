In Oekraïne is voor dertig dagen de noodtoestand uitgeroepen door de Nationale Veiligheidsraad. Die stelt dat de noodtoestand daarna verlengd kan worden. Het land verkeert in een crisis als gevolg van spanningen met Rusland. Maandag erkende Moskou een deel van het oosten van Oekraïne als onafhankelijk.

Het besluit moet nog worden goedgekeurd door het parlement.