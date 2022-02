‘Norm voor piekbelasting in voetbalstadions deugt niet’

De norm voor piekbelasting die in het geldende Bouwbesluit voor voetbalstadions is vastgelegd, is te laag. De norm schrijft voor dat tribunes een maximale belasting van 500 kilo per vierkante meter moeten kunnen weerstaan. Maar als supporters dicht bij elkaar gaan springen en dat ook nog eens in hetzelfde ritme doen, loopt de belasting op naar wel 900 kilo per vierkante meter. Alle voetbalstadions in Nederland moeten laten nakijken hoeveel belasting hun tribunes aan kunnen en zonodig maatregelen nemen.