Danone sluit 2021 af met de sterkste omzetgroei in zeven jaar

Danone heeft 2021 afgesloten met de sterkste omzetgroei in het vierde kwartaal in zeven jaar tijd. Het Franse voedingsmiddelenconcern wist onder meer de inflatiedruk te compenseren door zijn prijzen voor flesjes water en yoghurtproducten te verhogen. Ook de prijsverhogingen door het bedrijf waren het hoogst in zeven jaar.

Veel producenten van voedsel en drank worden geteisterd door stijgende kosten van grondstoffen, verpakkingen en transport en waarschuwen voor een negatieve impact op de winstgevendheid. Zo denkt levensmiddelenconcern Unilever dat het twee jaar zal duren voordat de marge is hersteld en verklaarde bierbrouwer Heineken dat de ergste inflatie in tien jaar de koopkracht van consumenten onder druk zet. Volgens financieel bestuurder Juergen Esser van Danone staat 2022 dan ook vooral in het teken van ‘het vinden van het juiste prijsniveau om de verdere versnelde inflatie tegen te gaan’.

Het bedrijf, dat onder meer Activia-yoghurt en het kindertoetje Danoontje produceert, zag de omzet in het vierde kwartaal met 6,7 procent groeien. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. ‘Dit was een goede start voor de nieuwe topman van Danone’, zei analist James Edwardes Jones van RBC in een reactie op de cijfers.

Moeilijke positie

Danone bevindt zich in een moeilijke positie omdat de groei van het aantal verscheepte producten sinds 2015 elk jaar is gedaald. En bij stijgende prijzen van consumentengoederen loopt het bedrijf het risico dat consumenten minder zullen kopen.

De terugkeer van de groei van de hoeveelheid verscheepte producten in het vierde kwartaal belooft volgens financieel topman Esser echter ‘veel goeds’. ‘Dit is vooral goed nieuws in Noord-Amerika, waar we het grootste deel van onze portefeuille al hebben geprijsd.’ Danone heeft ook de prijzen in opkomende markten verhoogd. Europa is doorgaans een moeilijkere regio om de prijzen te verhogen.

Danone gaf geen prognose voor 2022. De nieuwe topman Antoine Bernard de Saint-Affrique, die sinds september aan het roer staat, zal op 8 maart de nieuwe strategie van het bedrijf presenteren. Voormalig topman Emmanuel Faber moest vorig jaar onder druk van de aandeelhouders het veld ruimen vanwege tegenvallende prestaties.