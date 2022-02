Kiev roept Oekraïners op Rusland te verlaten

De Oekraïense regering roept alle landgenoten in Rusland op onmiddellijk dat land te verlaten. Ook raadt de regering in Kiev inwoners af naar Rusland te reizen. Landgenoten kunnen daar vanwege de spanningen mogelijk geen goede consulaire hulp krijgen als dat nodig mocht zijn, waarschuwt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Oekraïne is woensdag begonnen met het oproepen van militaire reservisten van 18 tot 60 jaar oud. President Volodimir Zelenski kondigde een dag eerder al aan dat hij dit wilde doen en dat ‘algemene mobilisatie’ momenteel niet nodig is. De maximale diensttijd is een jaar.

Het land vreest voor een inval door Rusland. De Russen hebben de separatistische regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijk erkend en hebben aangekondigd troepen naar Oost-Oekraïne te sturen. Moskou vindt dat de Oekraïense regering de akkoorden van Minsk uit 2015 heeft getorpedeerd. Die waren bedoeld om de burgeroorlog in de pro-Russische regio Donbas tegen te gaan.