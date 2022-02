Gemeente: Scheveningse Pier binnen paar jaar niet meer veilig

Grote delen van de Pier in Scheveningen moeten op korte termijn vervangen of gerepareerd worden, anders is het bouwwerk bij het strand voor 2025 niet meer veilig voor bezoekers. Dan moet de Pier opnieuw gesloten worden, net als enkele jaren geleden. Dat meldt de gemeente Den Haag na een bouwkundig onderzoek.

Op dit moment is de Pier nog wel ‘constructief veilig’, benadrukt het Haagse stadsbestuur, maar hij heeft ‘zijn levensduur bereikt’. Betonnen onderdelen van de Pier zijn ‘in zeer slechte staat’. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ingang en de eerste 72 meter. Ook de vloeren zijn flink aangetast.

Volgens de gemeente is een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro nodig ‘om de Pier in huidige vorm weer 50 jaar mee te laten gaan’. De Pier is eigendom van Kondor Wessels Vastgoed. Dat wil een volledig nieuwe en grotere Pier met meer attracties. Volgens de gemeente wil het bedrijf daarom ‘zo min mogelijk investeringen doen in de huidige Pier’ en zijn de renovatiekosten ‘gezien het verlieslatende verdienmodel geen optie’.