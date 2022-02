Amsterdamse beurs met winst begonnen na stroom bedrijfscijfers

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst aan de dag begonnen na een stroom aan jaar- en kwartaalcijfers van bedrijven. De resultaten van informatieleverancier Wolters Kluwer werden goed ontvangen. Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) stond ondanks een bomvol orderboek op verlies.

De AEX-index steeg 0,5 procent tot 735,89 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 1.037,36 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.

Eerder deze week hadden geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne hun weerslag op het gemoed van beleggers. De Europese Unie, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kondigden sancties tegen Rusland aan nadat de Russische president Vladimir Poetin afvallige regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staatjes had erkend.

Wolters Kluwer

Maar nu trekken veel bedrijfsresultaten de aandacht. Wolters Kluwer groeide 4 procent en hield de winst op peil. Beleggers leken vooral gecharmeerd van de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 600 miljoen euro, wat de waarde van de overgebleven stukken stuwt. Het aandeel werd 3,7 procent meer waard en stond bovenaan in de AEX.

Chiptoeleverancier ASMI stond juist onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,4 procent. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een omzet die hoger was dan analisten hadden verwacht en ook de orders waren beter dan voorspeld. Maar de operationele winst bleef achter bij de verwachtingen, stippen kenners van KBC aan.

ASR

In de MidKap gooiden verzekeraar ASR en koffie- en theeverkoper JDE Peet’s hoge ogen met hun jaarcijfers. Beide bedrijven behoorden met winsten van 2,7 procent en 5,4 procent tot de sterkste stijgers bij de middelgrote fondsen.

In Londen won de bank Barclays bijna 3 procent na goed ontvangen resultaten. Mijnbouwer Rio Tinto won 1,2 procent. Het Australisch-Britse bedrijf heeft de winst vorig jaar bijna zien verdubbelen. Vooral de sterke vraag naar ertsen in China deed het bedrijf goed. In Frankfurt ging Puma 3 procent onderuit. Het sportkledingmerk waarschuwde bij zijn definitieve cijfers voor de impact van leveringsproblemen op de verkopen. Herverzekeraar Munich Re (min 2,8 procent) boekte een een hogere winst. Aandeelhouders delen daar in mee, want de financieel dienstverlener gaat ze voor 2,5 miljard euro belonen via aandeleninkoop en een dividendverhoging

Een vat Amerikaanse olie werd een fractie meer waard op 91,95 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 96,98 dollar per vat. De euro was 1,1337 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder.