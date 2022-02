IEA: uitstoot methaan door energiesector veel hoger dan gedacht

Volgens het agentschap is de steenkolenindustrie de belangrijkste bron van methaanuitstoot. Maar ook in de olie- en gasindustrie is er veel uitstoot, bijvoorbeeld door lekkages. Ook wordt overtollig methaan dat vrijkomt bij de olie- en gasproductie afgefakkeld. Het IEA zegt dat daarmee een kostbare energiebron verloren gaat, gezien de hoge gasprijzen op dit moment. Dat verloren gegane methaan is volgens het agentschap vergelijkbaar met de hoeveelheid aardgas die door de gehele Europese energiesector jaarlijks wordt verbruikt.

Het IEA pleit dan ook voor meer maatregelen om de uitstoot van methaan tegen te gaan en overtollig methaan op te vangen. Vanwege de hoge energieprijzen verdient dat zichzelf makkelijk terug en kan dit helpen om energievoorraden te vergroten, aldus de denktank. Naast de energiesector is ook de landbouw een belangrijke bron van methaan, dat zorgt voor een veel snellere opwarming van de aarde dan koolstofdioxide (CO2).

Enig effect

Volgens het IEA nam de uitstoot van methaan vorig jaar met bijna 5 procent toe, wat minder sterk is dan het algemene energieverbruik. Dat wijst er volgens het bureau op dat sommige maatregelen om die uitstoot tegen te gaan al enig effect beginnen te hebben. De sterkste uitstoot van methaan vindt volgens het IEA plaats in Texas en in landen in Centraal-Azië, met name Turkmenistan. De uitstoot door lekkages is relatief laag bij olieproductie in het Midden-Oosten, aldus het bureau.

IEA-directeur Fatih Birol zegt dat er beter toezicht gehouden moet worden op de methaanuitstoot. Volgens hem zou een verlaging van de uitstoot uit menselijk handelen met 30 procent tegen het einde van dit decennium een vergelijkbaar effect op de opwarming van de aarde in 2050 hebben als wanneer de gehele transportsector nul CO2 zou uitstoten.

Op de klimaatconferentie van Glasgow vorig jaar tekenden de deelnemende landen een overeenkomst om de methaanuitstoot tegen 2030 met 30 procent te verlagen. Maar van de grootste uitstoters, China, Rusland, India, Iran en de Verenigde Staten, hebben alleen de Amerikanen hun handtekening onder die overeenkomst gezet, stelt het IEA.