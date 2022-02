Sterk gestegen winst voor moederbedrijf Fiat en Peugeot

Autofabrikant Stellantis heeft vorig jaar een fors hogere winst geboekt dan in het eerste coronajaar 2020. Het moederbedrijf van merken als Fiat, Chrysler, Citroën, Peugeot en Opel produceerde door chiptekorten minder auto’s dan gepland, maar compenseerde dat door meer auto’s uit het duurdere segment te verkopen.

Het begin vorig jaar ontstane bedrijf uit een fusie tussen Fiat-Chrysler en PSA boekte een omzet van 152 miljard euro. Dat is 14 procent meer in vergelijking met de opbrengsten bij de autofabrikanten in het voorgaande jaar, toen fabriekssluitingen vlak na de uitbraak van de coronapandemie een flinke impact hadden.

Autofabrikanten kampten vorig jaar met tekorten aan chips, mede door het snelle economische herstel van de pandemie en de grote vraag naar elektronica en servers voor opslag tijdens lockdowns. Dat zorgde ervoor dat het concern zo’n 1,7 miljoen auto minder kon produceren dan eigenlijk was gepland, ruwweg een vijfde van de totale productiecapaciteit.

Ook dit jaar blijft het chiptekort volgens financieel topman Richard Palmer een probleem. Nog groter zijn de zorgen over schaarste aan ruwe grondstoffen, zoals bepaalde metalen. Toch kijkt Stellantis optimistisch vooruit. Prijsverhogingen en goed verkopende duurdere modellen zorgden het afgelopen jaar voor een winst van 13,4 miljard euro, het viervoudige van een jaar eerder. Voor 2022 rekent het bedrijf op een winstmarge van minstens 10 procent.