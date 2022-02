China wijst westerse sancties tegen Rusland af

China heeft de westerse sancties tegen Rusland afgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing stelt dat sancties nooit de beste manier zijn om problemen op te lossen. Het land dringt erop aan dat de betrokken partijen in het conflict over Oekraïne hun onenigheid in dialoog oplossen. ‘Ze moeten daarbij kalm blijven en behoedzaam te werk gaan.’