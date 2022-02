Aandacht naar resultaten ASR en Douwe Egberts-moeder op de beurs

De aandacht op de Amsterdamse beurs gaat woensdag uit naar de resultaten van enkele grote bedrijven. Verzekeraar ASR kondigde aan eigen aandelen in te kopen om aandeelhouders te belonen. JDE Peet’s, het bedrijf achter Douwe Egberts en Pickwick, verkocht meer koffie en thee dankzij heropeningen van de horeca in veel landen. Tegelijkertijd houden beleggers de situatie in Oekraïne en Rusland in de gaten.

Eerder deze week beheersten geopolitieke spanningen de stemming op de beurzen nadat Russische president Vladimir Poetin twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne had erkend en er een ‘vredesmissie’ heen zei te sturen. Een dag later toonden de beurzen in Azië enig herstel. Maar iedere nieuwe ontwikkeling op het gebied van oorlogsdreiging of economische sancties kan grote invloed hebben op bijvoorbeeld de markten voor gas of olie.

ASR voerde zijn operationele resultaat met 15 procent op, mede dankzij goede zaken met levensverzekeringen. Het concern gaat nu voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Bij JDE Peet’s stegen de opbrengsten met ruim 5 procent tot 7 miljard euro, waarop het bedrijf een 14 procent hogere winst dan een jaar eerder.

Munich Re

In Duitsland meldde herverzekeraar Munich Re een hogere winst. Aandeelhouders delen daar in mee, want de financieel dienstverlener gaat ze voor 2,5 miljard euro belonen via aandeleninkoop en een dividendverhoging. Ook sportkledingmerk Puma kwam met cijfers en verkocht voor 14 procent meer aan sneakers, trainingspakken en andere kledij.

De in Londen genoteerde mijnbouwer Rio Tinto, een van ‘s werelds grootste delvers van ijzererts, heeft de winst vorig jaar bijna zien verdubbelen. Vooral de sterke vraag naar ertsen in China deed het Brits-Australische bedrijf goed. Ook de Britse bank Barclays rapporteerde goede cijfers met een forse stijging van de winst, onder andere door sterke groei van zijn zakenbanktak.

Dinsdag sloot de AEX 0,3 procent hoger op 731,96 punten. Elders in Europa doken de graadmeters licht in de min na de afkondiging van Europese en Britse sancties tegen Rusland. Een vat Amerikaanse olie was woensdag een fractie goedkoper op 91,73 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 96,68 dollar per vat.