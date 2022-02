Poetin bereid tot diplomatieke oplossing conflict over Oekraïne

President Vladimir Poetin is bereid te zoeken naar ‘diplomatieke oplossingen’ in het conflict over Oekraïne. Rusland staat volgens hem ‘altijd open voor een directe en eerlijke dialoog en voor het zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen’. Maar de belangen van Rusland zoals de veiligheid van zijn burgers zijn niet onderhandelbaar volgens Poetin.