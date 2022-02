Beurzen Azië tonen herstel, geen handel in Tokio

De aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag iets hersteld van de verliezen een dag eerder, toen de opgelopen spanningen tussen Rusland en Oekraïne beursgraadmeters wereldwijd omlaag duwden. In Tokio was de beurs gesloten wegens de verjaardag van keizer Naruhito.

Dinsdag stonden de koersen nog onder druk nadat de Russische president Vladimir Poetin twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne had erkend en er een ‘vredesmissie’ heen zei te sturen. Een dag later stonden de Hang Seng-index in Hongkong en de beurs van Shanghai op respectievelijk 0,6 procent en 0,8 procent winst.

Vooral Chinese techbedrijven toonden herstel, met een winst van rond de 5 procent voor de maaltijdbezorger Meituan op de beurs in Hongkong. Dat bedrijf leverde eerder deze week nog fors in na berichten over overheidsrichtlijnen om de bezorgkosten te verlagen, maar in commentaren van staatsmedia viel te lezen dat de markt te sterk had gereageerd.

Coronagolf

In Hongkong was er ook coronanieuws. Na een nieuwe coronagolf heeft de stadstaat de grenzen gesloten voor reizigers uit bepaalde landen, restaurants beperkingen opgelegd en scholen gesloten. De economische groei zal volgens de Hongkongse leiders vertragen en er is financiële steun toegezegd van 20 miljard Hongkong-dollar (2,3 miljard euro).

De Kospi in Seoul stond tussentijds 0,4 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney ging 0,6 procent vooruit.