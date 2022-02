Japan verbiedt Russische uitgifte obligaties in Japan

Japan legt sancties op aan Rusland vanwege zijn acties in Oekraïne, waaronder het verbieden van de uitgifte van Russische obligaties in Japan, zei premier Fumio Kishida woensdag. Het bevriezen van de activa van bepaalde Russische individuen noemde Kishida als een andere sanctie die Japan zal opleggen. Kashida noemde de individuen die hij in gedachte had, niet bij naam.