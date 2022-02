Blinken zegt overleg met Russische collega Lavrov af

De Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken heeft een geplande ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov afgezegd vanwege de recente escalatie in het conflict rond Oekraïne. Gezien het optreden van Moskou heeft het volgens Blinken geen zin vast te houden aan het overleg dat donderdag was gepland in Genève.