Gijzelnemer Apple Store naar ziekenhuis, toestand onbekend

De man die dinsdagavond na een urenlange gijzelingsactie in de Apple Store aan het Leidseplein overmeesterd kon worden door de politie is naar het ziekenhuis vervoerd. Op beelden was te zien hoe hij hard werd geraakt door een politieauto en vervolgens bewegingsloos op straat lag.

Over zijn toestand wil de politie nog niets kwijt. Mogelijk wordt hierover tijdens een persconferentie om 00.30 uur meer bekendgemaakt.

De man die gegijzeld werd, zag kans om de Apple Store uit te rennen toen een pakketje voor de deur werd afgeleverd. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader aanrijden. Hierbij rolde de man hard over de motorkap, waarna hij op straat belandde.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft geen explosieven op zijn lichaam aangetroffen. Over de toestand van de gegijzelde, die in veiligheid gebracht kon worden, is nog niets bekendgemaakt. Op beelden was te zien hoe hij vastgehouden werd en bedreigd werd met een wapen gedurende de gijzeling.

Tijdens en kort na de gijzeling wist de politie meerdere mensen die zich ook in de Apple Store bevonden in veiligheid te brengen. Zij zijn opgevangen door agenten en krijgen ook slachtofferhulp aangeboden.

Het was dinsdag een komen en gaan van hulpdiensten. Trams moesten omrijden en onder meer De Balie cancelde het avondprogramma.