IEA wil zorgen voor genoeg olie op markten rond crisis Oekraïne

Het Internationale Energieagentschap (IEA) maakt zich zorgen om de Russische escalatie van de crisis in Oekraïne. De internationale organisatie zegt met landen die lid zijn en andere belangrijke partners te praten om te zorgen dat er genoeg olie is voor de wereldmarkt als Rusland als leverancier wegvalt. De IEA-lidstaten staan volgens de organisatie ‘klaar om te zorgen dat er voldoende olie wordt aangeboden’.

Wat de gevolgen van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne zijn, is nog onbekend. De olieleveringen van Rusland aan landen als Hongarije, Slowakije en Tsjechië lopen het meeste gevaar, stelt het IEA. Die circa 250.000 vaten per dag worden via Oekraïne vervoerd.

De IEA-lidstaten hadden eind december olievoorraden ter grootte van ruim 4,1 miljard vaten olie. 1,5 miljard vaten olie werden door overheden in strategische reserves aangehouden.

De meeste Europese landen, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Japan en Zuid-Korea zijn lid van de IEA. De meeste olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië, Iran, verschillende kleinere Golfstaten, Rusland, Nigeria, Libië en Venezuela zijn dat niet.