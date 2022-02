Benzineprijs naar nieuw record door spanningen Oekraïne

De adviesprijs voor benzine staat woensdag op een nieuwe recordstand van 2,193 euro per liter. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. De olieprijs ging dinsdag stevig omhoog door de spanningen rond Oekraïne. Diesel kost vanaf woensdag 1,87 euro per liter, maar was vorige week al eens iets duurder.