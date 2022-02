Daders moord op Amerikaanse zwarte jogger opnieuw veroordeeld

De drie Amerikaanse mannen die vorig jaar zijn veroordeeld voor de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery zijn in een tweede proces in de Amerikaanse staat Georgia schuldig bevonden aan onder meer het plegen van een haatmisdrijf en poging tot ontvoering.

Travis McMichael, zijn vader en hun buurman zitten al een levenslange straf uit. De buurman mag na dertig jaar cel gratie proberen te vragen. Maar bij deze veroordeling voor moord lieten aanklagers een mogelijk racistisch motief achterwege. Een jury heeft nu in een nieuw proces besloten dat er sprake was van een haatmisdrijf. Hierop kan een levenslange celstraf staan. De straf wordt op een later moment uitgesproken.

Het drietal doodde Arbery (25) in Georgia begin 2020. Ze achtervolgden de jogger in pick-ups en schoten hem van dichtbij dood met een jachtgeweer. De buurman filmde de achtervolging en de moord. De veroordeelden beweerden dat ze dachten dat Arbery een inbreker was, maar hadden hier geen bewijs voor.

De beelden van de moord deden de ronde op internet. De verdachten waren toen nog op vrije voeten. De dood van Arbery zorgde voor protesten in de plaats Brunswick, waar de moord plaatsvond. Ook werd zijn naam aangehaald bij demonstraties na de dood van George Floyd, een zwarte Amerikaan die in mei 2020 tijdens zijn arrestatie werd gedood door een witte agent.