De politie heeft dinsdagavond een aantal mensen uit de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam weten te bevrijden. Dat meldt de politie aan het ANP. Er wordt niet gemeld hoeveel mensen er nu nog in het pand zijn en wat de status van de gijzeling precies is.

De politie kan niet bevestigen dat het gaat om tientallen mensen die bevrijd zijn. Dit aantal wordt genoemd door Het Parool.